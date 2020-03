Oproep aan toeristen: kom voorlopig niet naar Zeeland

Strandhuisjes in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

De VRZ vraagt mensen alleen de provincie te bezoeken als dat echt nodig is. Samen met de toeristische sector en de provincie heeft de VRZ landelijk om maatregelen voor het toerisme gevraagd. "In afwachting hiervan geven wij als Veiligheidsregio Zeeland nu dit advies, want onze eerste prioriteit is volksgezondheid."

Toeristen die de komende tijd een verblijf in Zeeland hebben geboekt, wordt gevraagd contact op te nemen met de verhuurder en te overleggen of de reservering aangepast of uitgesteld kan worden. "We realiseren ons dat deze crisissituatie bij ondernemers hard aankomt, maar veiligheid in Zeeland staat nu voorop", aldus de veiligheidsregio.

Eerder deze week uitten ook Zeeuwse burgemeesters hun zorgen over het toerisme. Zij deden een oproep aan het kabinet om richtlijnen te geven hoe de gemeenten met de stroom aan toeristen om moeten gaan.

Sinds gisteren geldt voor de hele wereld code oranje. Dat houdt in dat alleen naar het buitenland gereisd mag worden als dat strikt noodzakelijk is.