GOES haalt De Bert, Mbikulu, Kabwe Manengela en Van Hecke

Sven Mbikulu aan de bal in het duel van Hoek tegen Ajax (foto: Orange Pictures)

GOES maakte de komst van in totaal zes nieuwe spelers bekend.

Mbikulu (middenvelder) en Kabwe Manengela (aanvaller) komen over van Hoek. Beiden spelers waren niet zeker van een basisplaats bij Hoek. Kabwe Manegela speelde in het verleden al eens voor GOES.

Verdediger Stefan de Bert uit Vlissingen komt over van de beloftenploeg van PEC Zwolle. De Bert trainde enkele weken mee bij Hoek. Zijn tussentijdse overschrijving van PEC Zwolle naar Hoek werd door de KNVB afgekeurd. Nu heeft De Bert gekozen voor een overgang naar GOES, waar hij ook al in beeld was tijdens zijn periode bij PEC Zwolle.

Ook aanvaller Huib van Hecke (Kloetinge), verdediger Amidu Tanko (Terneuzen) en verdediger Jussi Gerritsen (Kloetinge O19) spelen volgend seizoen voor GOES.

Hugo Barends, lid van de technische commissie, wil GOES nog in aanvallend opzicht versterken. "We kijken nog naar een scorende centrumspits".

Stefan de Bert draagt volgend seizoen het shirt van GOES (foto: Orange Pictures)

Roemeratoe

Renzo Roemeratoe heeft zijn overschrijving van Vlissingen naar GOES ingetrokken. "Dat is is goed overleg gegaan en heeft met het zaalvoetballen te maken. Hij blijft bij Vlissingen spelen."

In totaal heeft GOES nu acht nieuwe spelers aangetrokken. Eerder werden Thomas de Rijke (Vlissingen) en Toon Jochems (Cluzona) vastgelegd. GOES moest flink wat nieuwe spelers aantrekken, omdat de club veel ervaren spelers na dit seizoen ziet vertrekken.