Verpleeghuizen dicht: 'Het is pijnlijk, maar wel het beste'

Waar er eerder nog verschillen waren, bij het ene verzorgingstehuis kon je nog wel naar binnen en in de andere niet, is er nu één lijn. "Niemand mag op bezoek komen. Tenzij de situatie dermate bijzonder is dat we een uitzondering moeten maken. Zoals wanneer een cliënt stervende is. Dit wordt dan door onze medewerkers beoordeeld en per individu bekeken", aldus Bras.

Belang van contact

Ze hamert wel op het belang van contact houden, ook al mag je niet fysiek naar binnen in het gebouw. "Juist in de laatste levensfase en in deze uitzonderlijk moeilijke tijd is contact met familie en vrienden zo van belang. We gaan er dan ook alles aan doen om het contact tussen cliënten en hun netwerk op een andere manier tot stand te brengen."

De maatregel gaat in op de dag dat het nieuws naar buiten kwam dat een bewoner van een verzorgingstehuis in de gemeente Tholen aan het virus is overleden. Het is het eerste dodelijke corona-slachtoffer in onze provincie. Ook twee andere bewoners van verzorgingstehuizen en drie medewerkers zijn besmet.

Ouderen lopen grootste risico

Het onderstreept de noodzaak van de maatregel om de verzorgingstehuizen te sluiten. Er is weinig bekend over dit nieuwe virus, maar één ding is zeker: ouderen lopen het grootste risico om eraan te overlijden.

Vandaag werd ook bekendgemaakt dat het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus fors is gestegen. Dertien nieuwe patiënten zijn positief getest. Dat is het hoogste aantal besmettingen op één dag tot nu toe. Er zijn nu vijftig bevestigde besmettingen in Zeeland. Dat terwijl er nauwelijks nog getest wordt, omdat er te weinig testmateriaal is. Het aantal besmettingen ligt dus in werkelijkheid nog vele malen hoger.

