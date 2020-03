Politie betrapt drietal met inbrekerswerktuig

Agenten doen aangifte tegen drugsverdachte (foto: ANP)

De geparkeerde auto in het havengebied trok de aandacht van de politie. De drie mannen konden zich niet legitimeren en hadden geen verklaring waarom zij op die plek waren.

Eerder op de nacht had de bestuurder van de auto in Bergen op Zoom getankt zonder te betalen, bleek uit onderzoek van de politie. Daarvoor is hij aangehouden. De passagiers zijn ook aangehouden, omdat zij zich niet konden legitimeren en omdat zij inbrekerswerktuig bij zich hadden.

De auto is in beslag genomen en bleek niet verzekerd te zijn. Ook was de APK verlopen. Het drietal heeft de nacht verder doorgebracht in een politiecel en is vandaag verhoord.