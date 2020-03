Peter en Anne-rie vieren de grote dag noodgedwongen klein

De kerk en de feestlocatie zijn afgebeld. En ook de meeste gasten, zegt Anne-rie de Putter. "Vorige week nog hadden we het aantal gasten becijferd op minder dan honderd, dus we dachten dat het allemaal wel door kon gaan. Niet dus."

Toch besloot het stel dat vier jaar samen is, om de huwelijksvoltrekking in het gemeentehuis van Terneuzen wel door te laten gaan. "We zijn gelovig en willen niet voor het huwelijk samenwonen. Door toch voor de wet te trouwen, kunnen we dat nu wel doen."

Anders, maar wel mooi

Er waren slechts een handjevol familieleden bij het ja-woord aanwezig. "Het is anders dan we ons hadden voorgesteld, maar toch is het voor ons een mooie dag."

Het kersverse paar gaat later alsnog voor de kerk trouwen en een feest geven. "Wanneer dat zal zijn, weten we niet. Het is allemaal heel onzeker."

De trouwjurk van Anne-rie bleef vandaag nog even in de kast. "Ik vond het niet leuk om die vandaag al aan te doen. Ik doe 'm pas aan als we voor de kerk trouwen en het feest geven. Tot dan blijft het een verrassing."