Hoera lente! Maar het blijft voorlopig nog fris...

Bloesem in Oost-Souburg (foto: Anneke van den Dries)

"De komende tien dagen tot april lijken zonnig, maar vrij koud te zijn", aldus Geirnaert. Vooral volgende week is er grote kans op nachtvorst. Fruittelers hebben daar hun zorgen al over uitgesproken, omdat het risico bestaat dat knoppen en bloesems kapot vriezen.

Flink wat zon en wat warmer

Vooral in april en mei verwacht de weerman vrij veel zon. "Het lijkt erop dat de temperatuur in april een graad hoger zal zijn dan gebruikelijk, in mei en juni komt daar nog een halve graad bovenop." Ook denkt Geirnaert dat de lente over het algemeen droog zal zijn, zonder al te veel regen.

Foto van zonsondergang vlakbij de Oosterschelde (foto: Laura Knol)

Boswachter Paul Begijn roept mensen op naar buiten te gaan en van de natuur te genieten. "Juist in deze periode kan de natuur je extra energie geven en helend werken op je gemoedstoestand."

Weerman Jules Geirnaert is het met hem eens: "Het is natuurlijk weer om erop uit te gaan, met social distancing, dat dan weer wel. Maar je moet je wel goed aankleden, want door de droge lucht en wind koel je sneller af dan je denkt."

Hoge golven door de storm bij het strand van Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel uit Vlissingen)

Natuurlijk blikken we ook nog even terug op de donkere dagen die achter ons liggen. "De astronomische winter (volgens de sterren) was dit jaar ongeveer 2,5 graad te warm", aldus Geirnaert. "De gemiddelde temperatuur was 7,1 tot 7,3 graden." Daar staat tegenover dat de meteorologische winter (volgens het weermodel) 2,3 graad te warm was.

Sombere winter

"De winter van 2019-2020 was vooral nat, met veel wind in februari. We zagen de zon 20 procent minder dan anders, wat maakt dat het ook een iets te sombere winter was."