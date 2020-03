Computerartikelen vliegen de deur uit dankzij thuiswerkers

In computerwinkel Hacktic in Terneuzen zijn veel lege schappen, maar in de winkel is geen klant te bekennen. "Er worden voornamelijk online bestellingen geplaatst en die halen we uit de winkel", vertelt eigenaar Sayen Sutterland. "Het gaat om producten als kabels, bureaustoelen, printers, headsets, koppelstukken, het is te veel om op te noemen."

Genoeg voorraad

Sutterland heeft nog een magazijn met voorraad staan waardoor deze artikelen makkelijk bijgevuld kunnen worden. Toch zijn de schoonmaakmiddelen waarmee je een computer kunt reinigen wel lastig leverbaar.

"We krijgen die alleen in kleine aantallen aangeleverd. Bestellen we er honderd dan krijgen we er als het ware tien. Ze proberen alle verkopers in Nederland eerlijk te bedelen dus we proberen er zo goed mogelijk bovenop te zitten met onze importeurs en fabrikanten."

Computerwinkel Hacktic in Terneuzen verkoopt veel producten aan thuiwerkers. Eigenaar Sayen Sutterland vult daarom ook de schappen bij. (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks dat de artikelen goed worden verkocht, draait het bedrijf weinig winst. "We moeten het vooral hebben van de zakelijke projecten die lopen, maar de komende maanden zijn die op hold gezet. Wat we in de winkel meer verkopen compenseert dat niet", zegt Sutterland. "Ik verwacht wel dat het laatste kwartaal van dit jaar druk zal gaan worden, maar dat komt dan voornamelijk door het inhalen van die projecten."

Lees ook: