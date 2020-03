Brood op een veilige manier afhalen via de drive-in in Middelburg

De verse broodjes liggen op planken in de openstaande loods waar auto's langs kunnen rijden. Ruben Goedhart staat klaar om klanten te helpen, maar het is nog erg rustig. "Het moet allemaal nog een beetje op gang komen en het is de eerste dag dat we met de drive-in zijn geopend dus ik verwacht dat het vandaag nog niet zo druk zal worden", zegt Goedhart.

Net als met de oliebollen

De drive-in is niet nieuw voor de bakkerij want rond Oud en Nieuw doen ze dit ook met het verkopen van oliebollen. "Vandaar dat ik met het idee kwam om dit nu in deze tijd te herhalen", zegt eigenaar Piet Bliek.

"Online kun je een bestelling plaatsen en het enige wat je hoeft te doen is het op te halen, maar je hoeft de auto niet uit waardoor er zo min mogelijk contact is met andere mensen. Zo kan de kwetsbare doelgroep toch hun levensmiddelen op een veilige manier in huis halen."

Ruben Goedhart van bakkerij Bliek vult de tas met de bestelling van de klant in de drive-in bakkerij (foto: Omroep Zeeland)

Bliek kijkt deze week aan of de drive-in veel klanten trekt. "Als er veel gebruik van wordt gemaakt dan kunnen we overwegen de openingstijden te verlengen, maar als het na een week helemaal niets wordt dan hebben we in ieder geval het initiatief getoond en zullen we ons brood gewoon weer gaan verkopen in de winkels", aldus Bliek.

Voorlopig zal de drive-in van maandag t/m zaterdag zijn geopend van 10:00 uur tot 14:00 uur.