Danny Vera maakt er het beste van

(foto: Foto: Escha Vera)

Danny Vera laat weten zich makkelijk te kunnen neerleggen bij de huidige situatie. "De laatste tijd heb ik veel gewerkt, was veel van huis. Ik kom nu weer even toe aan wat was blijven liggen."

Alleen maar uitstel, geen afstel

Voor de streep die door zijn optredens is gehaald heeft hij alle begrip. Hij weigert overigens om te spreken van afgelastingen, want volgens Danny Vera gaat het alleen om het verzetten van voorstellingen. Hij belooft het als de coronacrisis voorbij is allemaal in te halen.

Zijn fans kunnen zich ondertussen troosten met 'Hold on to let go'. Danny Vera heeft het thuis opgenomen en op YouTube gezet: