Meeste meldingen discriminatie op grond van ras

Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland heeft in totaal 113 meldingen ontvangen in 2019. In 2018 waren dat er iets meer: 121.

Niet-Nederlandse achternaam

De arbeidsmarkt is de sector waarin het meest wordt gediscrimineerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om discriminatie bij sollicitaties volgens Stefano la Heijne van het Anti Discriminatie Bureau Zeeland. "Denk aan iemand die wordt afgewezen op basis van zijn niet-Nederlandse achternaam of omdat ie een kleurtje heeft."

Vandaag, 21 maart, is de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. Deze dag is vastgesteld door de Verenigde Naties naar aanleiding van het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960. De politie opende toen het vuur op mensen die demonstreerden tegen de apartheid. Op 21 maart wordt er wereldwijd bij stilgestaan dat racisme en discriminatie niet alleen iets is van toen, maar dat dit nog steeds voorkomt in onze samenleving.

Gevoelsdiscriminatie en juridische discriminatie

Iedereen die zich gediscrimineerd voelt, kan melding maken. Het gaat er niet direct om of het ook wettelijk zo is. "Je kunt onderscheid maken tussen gevoelsdiscriminatie en juridische discriminatie. Bij ons kan iedereen melding maken die zich ongelijk behandeld voelt. We vragen de andere partij dan om ook zijn verhaal te doen. Soms kan onduidelijke of onhandige communicatie ook de oorzaak zijn van het feit dat iemand zich gediscrimineerd voelt."

Islamitische juf (foto: ANP)

Corona-meldingen

Hoewel het aantal discriminatiemeldingen over 2020 nog even op zich laten wachten, is het nu al duidelijk dat er een ding uitspringt. "De afgelopen weken zijn er landelijk duizenden meldingen binnengekomen over het corona-carnavalslied, vooral uit de Chinese gemeenschap. In Zeeland gaat het om tientallen meldingen."