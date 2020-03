Sluiskil is uit de competitie gestapt

Sluiskil is uit de competitie van de 5e klasse gestapt. (foto: Omroep Zeeland)

Sluiskil kende een moeilijk seizoen. Het eerste elftal kampte met een tekort aan spelers. Om die reden konden twee duels al niet doorgaan. Sluiskil werd daarvoor bestraft door de KNVB met drie punten in mindering.

Ook kreeg de club nog een extra punt in mindering omdat de wedstrijd tegen DEVO uitliep op ongeregeldheden met drie rode kaarten aan de zijde van Sluiskil.

Het bestuur heeft het team nu zelf uit de competitie gehaald. "Dat was best een zware beslissing", zegt voorzitter Erwin de Bruin. "Het liefst spelen we in de 5e klasse. Maar ja, het niveauverschil tussen ons eerste en tweede is groot. En iedere keer met 10-0 verliezen als we in Brabant spelen willen we die jongens van het tweede ook niet aandoen."

Hoe de toekomst van Sluiskil eruit ziet is nog niet duidelijk. Afgelopen week zou de club vergaderen over de opties voor volgend seizoen (5e klasse of reserveklasse), maar door de coronacrisis is dat overleg uitgesteld.