Politiechef woedend op coronahoesters

Meerdere agenten zijn in het gezicht gehoest (foto: ANP)

Volgens Ekelmans verkeren de agenten in grote onzekerheid of ze nu wel of niet besmet zijn met het coronavirus. De verdachten die dit namelijk hebben gedaan, worden namelijk niet getest of ze daadwerkelijk besmet zijn. Vanwege een gebrek aan testkits worden alleen nog mensen in risicogroepen getest.

Celstraffen

Het is niet voor het eerst dat agenten door voorbijgangers opzettelijk in het gezicht worden gehoest. Afgelopen week zijn twee mensen veroordeeld voor soortgelijke incidenten. Een 23-jarige man uit Noordwijkerhout moet tien weken de cel in vanwege het hoesten in het gezicht van agenten. Een 49-jarige vrouw uit Utrecht moet ook de cel in. Ook zij riep dat ze corona had, nadat ze een agent in het gezicht spuugde.