Treurig vooruitzicht voor campings, maar eigenaren blijven hoopvol

Normaal gesproken is het rond deze tijd een drukte van jewelste bij Camping de Julianahoeve in Renesse. Maar nu is het vrijwel uitgestorven. Hier en daar lopen nog wat verdwaalde toeristen en zijn medewerkers bezig met voorbereidende werkzaamheden, maar van opgewonden vakantiegeluiden is geen sprake. Directeur Sandy Troost ziet het met lede ogen aan: "Het is een domper. de hele winter proberen we de camping klaar te maken voor dit moment, en nu is er bijna niemand."

Problemen

De mensen die nu hun vakantie voor de komende weken cancellen worden volgens Troost doorgeschoven naar een ander tijdstip, maar er zijn nu ook al afzeggingen voor het echte seizoen in juni en juli:"Dat is wel zorgelijk." Ze zegt dat andere campingeigenaren geloven dat april en mei min of meer verloren zijn, maar dat een goede juni, juli en augustus het seizoen nog een beetje kan redden. Maar als de toeristen ook in het hoogseizoen niet mogen komen, dan voorziet Troost problemen voor sommige ondernemers.

(foto: ANP)

Ook Adrie Boogaard van minicamping Boogaard in Zoutelande heeft te maken met veel annuleringen:"Dat loopt tegen de 70% á 80%." Hij weet niet wat hij precies aan moet met de betalingen die al zijn gedaan. Ook al heeft de camping recht op het geld wanneer de gast annuleert, veel van die gasten komen al jaren naar de camping en de eigenaren zien ze graag de volgende jaren terugkomen. Voor Boogaard is de situatie misschien nog niet nijpend, maar hij vraagt zich af wat iemand die net een camping heeft overgenomen moet doen met de financiële afwikkeling van annuleringen.

Hulp vanuit de gemeente

Boogaard kijkt alvast vooruit naar de rest van het jaar en ziet voor de gemeente Veere een rol weggelegd om de minicampings te helpen:"Als we dit jaar langer open zouden mogen blijven, dus na 1 november, zouden we onze gasten meer tijd geven om hier alsnog te kunnen verblijven. Dat levert dan wel geen extra geld op, maar het geeft ons de kans om de gasten toch nog te ontvangen.