NL-Alert lijkt navolging te krijgen: rustig in Vlissingen en Domburg

Waar de afgelopen dagen meerdere beelden opdoken waarop te zien was dat mensen massaal strand, bos of bouwmarkten opzoeken, was op deze zonnige zondag het tegenovergestelde beeld te zien. Op de boulevard in Vlissingen was het erg rustig. "Het is rustiger dan anders en dat snap ik wel. Zelf hou ik ook genoeg afstand behalve van mijn vrouw want wij liggen 's nachts ook naast elkaar dus dat heeft dan weinig zin hè?" zegt een voorbijganger.

De winkels in de winkelstraat in Domburg waren geopend, maar de straat zelf was zo goed als uitgestorven (foto: Omroep Zeeland)

In Domburg, waar het normaal gesproken krioelt van de toeristen, was het in de winkelstraat ook zo goed als uitgestorven. "Het is heel stil, extreem stil en dat vind ik logisch met het oog op wat er gezegd is. Ik heb bijna zelf een schuldgevoel dat ik hier sta", zegt een nieuwsgierige Middelburger die even wilde kijken hoe druk het in Domburg is. "Ik ben gewoon even een ramptoerist, maar ik duik snel weer in mijn auto en ga terug naar huis."

Lees ook: