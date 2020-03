'Ik werk al zes, zeven jaar naar de Spelen toe en wil wel meedoen. Nu of later.'

Milan Vader in actie tijdens de Mediterreanen Epic (foto: Mediterreanen Epic)

Vader (24) is sinds woensdag weer thuis in Middelburg. Daarvoor zat hij in Spanje, maar door het coronavirus kon hij zich niet meer goed voorbereiden op zijn seizoen. "In Spanje mag er niet meer buiten getraind worden, ook niet door profsporters. Daarom ben ik naar huis gekomen."

Kwalificatie

Milan Vader kwalificeerde zich voor de Olympische Spelen door in juli 2019 een bronzen medaille te winnen op het Europees kampioenschap in Tsjechië. Vader is samen met de in Zierikzee geboren Anne Terpstra (eveneens mountainbike) zeker van deelname aan de Spelen.

Andere Zeeuwse sporters die kans maken op deelname in Tokio zijn de uit Westkapelle afkomstige dressuurruiter Hans Peter Minderhoud, de uit Vlissingen afkomstige basketballer Jesper Jobse en wielrenner Antwan Tolhoek uit Yerseke. De Spelen staan gepland van 24 juli tot 9 augustus.

Milan Vader (foto: Omroep Zeeland)

Onzekerheid

"Het is niet leuk als de Spelen uitgesteld zouden worden. Maar als het moet, dan moet het", zo laat Milan Vader weten. "De onzekerheid is jammer. Het schopt de planning in de war, maar dat geldt voor iedereen."

Verschillende nationale sportbonden hebben al laten weten uitstel van de Olympische Spelen logisch te vinden, zoals de KNHS (paardensport) en KNWU (wielersport). Het Olympisch Comité van Canada heeft al laten weten dat het land niet meedoet als de Spelen niet uitgesteld worden. Dat geldt ook voor de Paralympische Spelen, die van 25 augustus tot 6 september staan gepland, ook in Tokio.

Pararoeier Corné de Koning uit Goes heeft zich al gekwalificeerd voor deelname aan de Paralympische Spelen.