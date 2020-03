Vlissingse raadsleden woedend na corona-grap van wethouder

De Facebook-post van Rens Reijnierse (foto: Omroep Zeeland)

Vier van de 27 raadsleden vinden dat het Facebookbericht dat was gepubliceerd vanuit het Facebook-account van Reijnierse de gemeente Vlissingen in diskrediet brengt. Ze nemen het hem kwalijk dat er in het Facebookbericht grappen gemaakt worden over een pandemie die veel leed veroorzaakt, met een seksistische ondertoon en onfatsoenlijk woordgebruik. Ook herinneren ze de wethouder eraan dat hij een gemeente vertegenwoordigt en een voorbeeldfunctie heeft.

Het betreffende Facebookbericht staat inmiddels niet meer online. Volgens wethouder Reijnierse heeft iemand anders het bericht onder zijn naam geplaatst. Hij zegt nu te onderzoeken wie er verder toegang heeft tot zijn account.

Reijnierse kwam al eerder in opspraak door een post op social media. In 2018 tweette hij over een vliegermanifestatie op het badstrand bij de Vlissingse boulevard. Daarvoor bood hij later zijn excuses aan.

