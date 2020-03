'Laat maar zien die beelden uit Italiaanse ziekenhuizen, dan pas gaan mensen luisteren'

Waarom blijven zo veel mensen de corona-richtlijnen negeren? (foto: Omroep Zeeland)

Die uitspraken deed Boluijt vanmiddag in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer van Omroep Zeeland. Hij reageerde op het feit dat Nederlanders er ondanks de coronacrisis het afgelopen weekeind massaal op uittrokken. Bij bouwmarkten en tuincentra werd gevochten om binnen te komen; het houden van onderlinge afstand werd op grote schaal genegeerd.

Kuddegedrag, noemt Boluijt dit. "Mensen zijn niet slim. Mensen ontkennen het probleem. Want ontkenning is een mechanisme om stress te hanteren. We zijn onbewust geneigd om te kijken naar wat een ander doet. We willen anonimiteit. We nemen dan onbewust het gedrag over van de groep."

Duidelijkheid

In onze buurlanden zijn veel verder gaande maatregelen afgekondigd om het coronavirus in te dammen dan bij ons. België kent een lockdown, het land is op slot en alleen niet-essentiële verplaatsingen zijn toegestaan. In Duitsland is er een samenscholingsverbod; je mag niet met meer dan twee personen tegelijk over straat. Nederland is nog niet zover.

Volgens Boluijt is Nederland een land van polderen, vriendelijk vragen en overleg. Als een bepaald gedrag door de overheid wordt afdwongen staat dat haaks op onze volksaard. "Maar mensen kunnen vrijheid en verantwoordelijk niet aan, ze hebben behoefte aan duidelijkheid. Ze moeten worden gestuurd."

Geraakt op je gevoel

Om die reden pleit de psycholoog voor een samenscholingsverbod. En om iedereen te doordringen van de ernst van de situatie pleit Boluijt dus voor het laten zien van confronterende beelden, zoals in deze reportage van de Britse nieuwszender Sky News over hoe het er nu aan toegaat in Italiaanse ziekenhuizen. "Daarmee word je op je gevoel geraakt. Dat doet veel met je!"

