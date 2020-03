Zeeuwse seksshops in zwaar weer

Bij L'Amour en bij Barbarella kunnen klanten terecht bij prostituees voor betaalde seks. De dames zijn zelfstandig ondernemer en zitten de komende tijd zonder inkomsten. Henk den Heijer van club Barbarella in Goes noemt de sluiting 'dramatisch'. De escortservice was al eerder gestopt en de club is sinds 14 maart helemaal dicht.

Den Heijer vreest voor het voortbestaan van zijn bedrijf. "Het is ook erg voor de meiden", vult hij aan. Twee van de dames kunnen niet naar huis in het buitenland en verblijven nu als enigen in de club.

Marcia de Jong in haar dichte winkel (foto: Omroep Zeeland)

Erotheek L'Amour van familie De Jong in Hulst is sinds 15 maart ook dicht. Ook met maatregelen zoals een telefonisch voorgesprek waarbij naar iemands gezondheid wordt gevraagd was dat niet te voorkomen. "We hebben een dure thermometer gekocht", legt Marcia de Jong uit. Met die thermometer kan bij iemand op de huid worden gemeten of hij of zij koorts heeft.

De familie De Jong vreest voor het voortbestaan van hun zaak. Er komt geen geld meer binnen, maar de medewerkers van de winkel moeten wel doorbetaald worden.

Thuisprostitutie gaat door

De clubs zijn dicht, maar dat betekent niet dat er geen prostitutie meer is. Tot verbazing van Den Heijer zijn websites als kinky.nl nog steeds open. Op die site kunnen mensen afspraakjes maken met thuisprostituees. Na een kleine waarschuwing dat de bezoeker op zijn gezondheid moet letten na, lijkt de site geen verdere stappen te hebben gezet.

Op vragen waarom zij nog open zijn en welke voorzorgsmaatregelen ze nemen, heeft de thuisprostitutiesite niet gereageerd. Den Heijer: "Ik vind het zo erg dat de prostitutie thuis doorgaat. Wij krijgen regelmatig controles van de GGD, thuis gebeurt dat niet."