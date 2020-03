Corona: dramatisch minder paastoeristen verwacht

De koepel van brancheorganisaties Toeristisch Ondernemend Zeeland roept toeristen op om thuis te blijven. In navolging van hen start VVV Zeeland vandaag de campagne: 'Wees wijs!'.

Daarmee wil de VVV ervoor zorgen dat de zorgsector in Zeeland niet overbelast raakt. Tegelijkertijd benadrukt directeur Erik van den Dobbelsteen dat Zeeland niet verboden terrein is voor toeristen. "Zeeland zit niet op slot. We hebben toeristen nodig en tegelijkertijd geeft de zorgsector aan dat ze zorgen hebben bij de capaciteit op het moment dat er meer toeristen zijn. Wij vinden het verstandig dat mensen wijs zijn en goed blijven nadenken bij wat de overheid zegt."

Strop

Daarmee zit de VVV in een tweestrijd. Want volgens Erik van den Dobbelsteen heeft de coronacrisis grote gevolgen voor de toeristische sector. "Ze lopen heel veel reserveringen mis. Het afgelopen jaar heeft de sector geïnvesteerd en dat moeten ze komend seizoen terugverdienen. Het is dus een financiële strop nu ze deze inkomsten mislopen."

Maar anders dan de overheid volgen kan VVV Zeeland naar eigen zeggen niet. Daarom wordt er ondertussen gewerkt aan een herstelcampagne. Die wordt ingezet zodra de coronacrisis voorbij is. "Hoe beter we ons aan de landelijke regels houden, hoe gezonder Zeeland blijft en hoe eerder we weer naar een normale situatie kunnen. Dan kunnen we gaan werken aan het herstellen van de vraag met een hersteloffensief."