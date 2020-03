Celstraffen tot twaalf jaar voor Oostburgse cafémoord

Gerechtshof Den Bosch (foto: OZ)

De schietpartij volgde in maart 2017 op een ruzie in café De Drie Musketiers. De Bressiaander zou een opmerking hebben gemaakt over de toilettas die de 24-jarige Sirwan Kassan bij zich droeg. Later op de avond kwam het slachtoffer daarop terug, waardoor de ruzie ontstond. Kassan kwam daarbij om het leven. Er zaten drie kogels in zijn lichaam.

In een openbare gelegenheid

Het gerechtshof legt de mannen uit Zoetermeer en Breskens, achterneven van elkaar, zwaardere straffen op dan de rechtbank in Middelburg (zes jaar plus tbs voor beiden). Het hof doet dat omdat de schietpartij plaatsvond in een openbare gelegenheid. Omstanders hadden ook kunnen worden geraakt.

Behalve de celstraffen (met tbs voor de Bressiaander) moeten de mannen van het hof aan de broer van het slachtoffer zo'n 14.000 euro schadevergoeding betalen.

