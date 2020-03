Veiligheidsregio's praten over samenscholingsverbod

Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Een samenscholingsverbod moet ervoor zorgen dat groepen mensen niet meer bij elkaar komen. "Het is een uitvoeringsmaatregel om tegen te gaan dat groepen mensen op het strand en de tuincentra samen komen", aldus Lonink. Als er een samenscholingsverbod komt, betekent dat een extra maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Grote verantwoordelijkheid

Lonink vindt dat de meeste mensen het huidige advies om 1,5 meter afstand te houden goed volgen. "De meeste mensen tonen grote verantwoordelijkheid. Dank aan al die mensen. Na het NL-Alert (dat zondag werd afgegeven, redactie), werd het overal rustiger."

Toch denkt Lonink dat het nog beter kan. "Jongeren nemen het wat lichter op. Wij horen dat zij denken: wij hebben er niet zo'n last van. Maar als jongeren besmet worden, kunnen zij ook ouderen of zieke mensen besmetten. Dat willen we voorkomen."

Om 18.30 uur is er een persconferentie van het kabinet. Een aankondiging van een samenscholingsverbod behoort tot de mogelijkheden.

Maatregelen

Volgens Lonink wordt er in het overleg van de veiligheidsregio's ook gesproken over meerdere maatregelen. "We gaan praten over grote winkelketens en over verblijven in recreatieparken. De grote stroom aan toeristen kunnen we er niet bij hebben gezien de zorgcapaciteit. De capaciteit van huisartsen en ziekenhuizen. Die is in Zeeland al dun en staat onder zware druk."