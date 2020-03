Tonijnen en tulpen worden goedkoop verkocht

Zo'n vijf miljoen tulpen van Bloemenkwekerij Van der Wekken zijn bijna niet meer te verkopen vanwege die dichte grenzen. Harmen van der Wekken: "We exporteren naar onder meer Polen, Rusland en Italië. Als daar de grenzen dicht gaan, raak ik mijn tulpen niet kwijt".

Een kraampje bij bedrijf

Met hulp van zijn vrouw heeft hij op Facebook een advertentie gezet om tulpen af te halen tegen een lage prijs. "Ik heb hier bij mijn bedrijf aan de Kloosterweg een kraampje neergezet met tulpen en bij mijn huis in Zierikzee staan de tulpen buiten aan de gevel: te koop vijftig tulpen voor vijf euro. En dat loopt best wel goed", zegt hij lachend.

Veel tonijn in kweekvijvers

Viskweker Kingfish uit Colijnsplaat heeft ook Facebook ontdekt als verkoopmiddel. Janneke van der Linde van het bedrijf: "Er zit zoveel tonijn in de kweekvijvers en dat raken we dus ook niet kwijt vanwege het feit dat de export stil ligt. We kunnen ze doodmaken en doordraaien, maar ook verkopen". Kingfish heeft voor maandag en vrijdag een verkooppunt ingericht in Zierikzee en dat loopt als een trein. Op Facebook meldt zij dat de gemaakte bestellingen, ruim 300 kg tonijn, al zijn verkocht.

Bloemetje voor buren

En de mensen die tulpen of tonijn kopen doen dat met plezier, zoals een man in Zierikzee die net een kilo tonijn voor 8 euro heeft gekocht. "Ik heb nog nooit tonijn gegeten, maar je wilt toch je lokale middenstanders best wel helpen in deze bittere tijden.". Een ander heeft net twee bossen tulpen gekocht. "Die zijn voor wat mensen bij mij in de buurt, kunnen ze wel gebruiken een bloemetje in deze nare tijd".