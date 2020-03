Lang verwacht, maar toch een klap: Streep door bevrijdingsfestival Vlissingen

(foto: Johan Sack)

Op de vraag of het festival dit jaar nog wordt ingehaald, heeft Onno Bakker een helder en kort antwoord: "Nee." Het zou voor het festival in Vlissingen misschien nog wel haalbaar zijn, maar dat is het niet voor veel andere bevrijdingsfestivals in Nederland. Daarom is er besloten het festival dit jaar over te slaan.

Hrieps

Daarnaast speelt ook nog een andere praktisch ding mee. "Alle festivals en voorstellingen die nu niet door kunnen gaan, worden verplaatst naar september en oktober. Dus dat worden hele drukke maanden en dan hoeven wij daar ook niet perse tussen te gaan zitten." Muziekfestival Hrieps dat nu ook niet door kan gaan, is wel verplaatst en vindt nu op 5 september plaats.

Sponsors en fondsen

Financieel is de annulering van het bevrijdingsfestival 'een klap' volgens Onno Bakker. "Wij zullen niet zomaar omvallen nu, maar we hebben wel al kosten gemaakt en onze vaste lasten lopen ook gewoon door." Van doorslaggevend belang is hoe de sponsors en fondsen, die het festival financieel ondersteunen, zich zullen opstellen.

Het zou een speciale editie worden omdat Nederland dit jaar 75 jaar vrijheid viert. Daarom waren er een hoop extra activiteiten die nu afgelast of deels worden doorgeschoven. Onderdelen die dit jaar op een later moment alsnog doorgaan zijn de vrijheidsexpres en de vrijheidsboulevard. Waarschijnlijk zullen die wel in september plaatsvinden.