Watersnoodmuseum lanceert digitale tentoonstelling

Dagelijks toont het museum op de homepage van de website bijzondere objecten met de bijbehorende verhalen. Daarnaast wordt er allerlei informatie gedeeld met het publiek. Ook persoonlijke verhalen komen aan bod en speciale acties worden hier gedeeld. Zo kunnen belangstellenden bijvoorbeeld via een audiotour als het ware een 'digitale' tochtje door het museum maken.

Koppen bij elkaar gestoken

Volgens directeur Siemco Louwerse was het idee om iets te gaan voor al die bezoekers die momenteel niet naar het museum kunnen komen snel geboren. "We hebben de koppen bij elkaar gestoken en voelden allemaal dat we iets moesten bedenken om de betrokkenheid van ons publiek een beetje te stimuleren. En ondanks dat het maar een klein initiatief is, krijgen we positieve reacties, zoals van gedeputeerde Anita Pijpelink, en dat is toch leuk."

Ik hoop dat we zo snel mogelijk weer open kunnen voor het publiek. Maar het belangrijkste is dat we het virus zo snel mogelijk onder controle krijgen en dat we met z'n allen gezond blijven." Siemco Louwerse - directeur Watersnoodmuseum

Niet alleen het Watersnoodmuseum probeert het publiek op andere manieren te bereiken. Het Zeeuws Maritiem MuZEEum in Vlissingen is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor een virtuele tour met hoogtepunten uit de collectie. Directeur Onno Bakker: "Het is de bedoeling dat de virtuele tour begin volgende week op onze site te zien is voor het publiek. Daarnaast willen we iets extra's doen met kinderboekenschrijver, dichter en illustrator Wim Hofman die dit jaar 80 wordt."

Het Zeeuws Maritiem MuZEEum in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse musea volgen de richtlijnen van de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en blijven in ieder geval gesloten tot maandag 6 april. Louwerse hoopt natuurlijk dat het museum daarna weer open kan voor publiek, maar hij is ook realistisch. "De voortekenen zijn niet gunstig. Rutte heeft het de laatste dagen regelmatig over maanden. Dus we wachten maar rustig af. Het belangrijkste is dat we het virus zo snel mogelijk onder controle krijgen en dat we met z'n allen gezond blijven."

Directeur Siemco Louwerse over het initiatief voor een digitaal museum