Pieter houdt iedereen op afstand, dankzij zijn stok

"Ik vond het belangrijk om te weten, want we hebben het steeds wel over 1.50 meter, maar wat houdt dat nou precies in", legt Hazelager uit. "En ik ben ervan geschrokken dat het toch nog een best grote afstand is."

Geen notie

En nu hij die kennis heeft opgedaan, neemt hij hem overal mee naartoe. "Ik ga hem zeker gebruiken. Ik ben nu nog met andere dingen bezig, maar zodra ik naar de stad ga of naar Goes of naar de markt ofzo dan gaat ie gegarandeerd mee." Dat voorbijgangers het een maf gezicht vinden, neemt hij voor lief. "Ik denk dat het zo ook duidelijk is voor anderen. Ik denk dat heel veel mensen geen notie hebben wat die maat precies inhoudt. Dat is dus meer dan wat we denken."

Als voorbeeld neemt Hazelager een standaard eettafel. Volgens de anderhalve meter afstand regel, mag je dan niet meer tegenover elkaar zitten. "Aan tafel heb je dan toch al snel twee tafelbreedtes nodig. Datzelfde geldt ook voor een stoel er tussen uit als je op een rijtje zit. Dat is te weinig. Dat moeten minstens twee stoelen zijn. Ik schrok daar zelf ook van."

Pieter Hazelager schrok in eerste instantie toen hij zag hoe lang die 1,5 meter afstand eigenlijk is (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel de boodschap serieus is, kan hij zelf de humor er wel van in zien. Net als zijn vrouw. "Ik klapte dubbel van het lachen, toen ik het zag." Maar echt verbaasd was Cock Hazelager ook weer niet toen ze haar man met de stok binnen zag komen. "Hij heeft een creatieve geest. Dit soort dingen kan alleen hij maar bedenken."

Corona-bier

En dat ze straks met Pieter door de stad loopt en zijn stok, vindt ze niet erg. "Daar heb ik maling aan. Ik denk dat het heel goed is als mensen er bewust van zijn of worden en zeker als ze dit zien wat echt anderhalve meter is. "

Voor de mensen die nu ook wel zo'n stok willen om afstand te bewaren tot anderen. Pieter is misschien wel te porren om er een paar te maken. "In ruil voor een kratje corona-bier." Dat dan weer wel.