Goedemorgen! Nieuwe maatregelen, nieuwe afgelastingen

Al direct na bekendmaking van de nieuwe regels, meldde het Bevrijdingsfestival Zeeland dat het evenement op 5 mei in Vlissingen niet doorgaat. Een teleurstelling natuurlijk, zegt directeur Onno Bakker, maar hij had het zien aankomen.

Bevrijdingsfestival in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Muziekfestival Hrieps in Grijpskerke wordt niet, zoals het Bevrijdingsfestival, helemaal afgeblazen, maar uitgesteld. 5 september is de nieuwe datum. "We hopen natuurlijk dat het coronavirus dan verdwenen is", schrijft de organisatie op Facebook.

Zeeuwse musea die bij eerdere maatregelen al dicht gingen broeden ondertussen op mogelijkheden het publiek toch te laten genieten van de collecties. Een digitale tentoonstelling lijkt het antwoord. Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk heeft er al een, andere musea zijn er druk mee.

Watersnoodmuseum (foto: Omroep Zeeland)

Het ziet er maf uit, maar het is eigenlijk bittere ernst maar wel met een knipoog. Pieter Hazelager uit Borsele wilde weleens weten hoe lang die 1,5 meter afstand daadwerkelijk is waar iedereen het nu over heeft. Hij besloot een stok te maken met aan het einde een stophandje om iedereen op afstand te kunnen houden.

Pieter Hazelager houdt iedereen op afstand met zijn stok (foto: Omroep Zeeland)

En vandaag ook nieuws dat nu eens even niets met corona te maken heeft: boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen die zich verenigen tegen de dieven van kostbare gps-systemen. Afgelopen weekend was het voor de zoveelste keer raak in Biervliet.

Bende actief die GPS-systemen steelt bij loonbedrijven (foto: Omroep Zeeland)

De dag begint vandaag iets kouder dan gisteren: een graad of 4 aan zee en lichte vorst op Tholen en in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Het wordt een vrijwel onbewolkte dag en het wordt 10 graden.