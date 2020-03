Zeeuws-Vlaamse boeren zetten sociale media in om diefstallen te voorkomen

Afgelopen week werd in de appgroep meerdere keren melding gemaakt van een busje met Engels kenteken. "We kregen meldingen van diverse mensen uit de groep dat ze het verdachte busje zagen rijden bij IJzendijke en Zuidzande", vertelt voorzitter Leo Dekker van de ZLTO West-Zeeuws-Vlaanderen, initiatiefnemer van de whatsAppgroep. Of dit busje iets met de diefstallen in Biervliet heeft te maken is niet bekend.

'Hoe meer ogen, hoe beter'

Wijkagent Christian Wisse juicht het toe dat boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen zich hebben verenigd in een appgroep. "Hoe meer ogen, hoe beter. Maar het is wel belangrijk dat wat zij zien bij de politie terechtkomt."

Daarom is met landbouworganisatie ZLTO afgesproken dat boeren de politie bellen als ze iets verdachts zien. "Dan kan de meldkamer ons ter plekke sturen. De kracht van de app is dan vooral dat boeren ons op de hoogte kunnen houden waar ze de verdachten naar toe zien gaan", aldus Wisse.

Persoon uit anonimiteit

De appgroep heeft volgens Wisse zijn diensten al bewezen. "We hebben op die manier een keer een controle van een auto kunnen doen en zo die personen uit de anonimiteit kunnen halen."

Maar het is niet zaligmakend, waarschuwt de wijkagent. "Wij adviseren de boeren alles goed af te sluiten, de gps-systemen van de trekkers af te halen en goed op te bergen achter slot en grendel. De tijd dat je zomaar bij de boer kunt langs gaan en zo de schuur binnen kunt lopen is wel voorbij door alle diefstallen."

Regie bij meldkamer

Wisse zit bewust niet in de WhatsAppgroep. "Ik ben zelf ook wel eens vrij. De regie moet bij de meldkamer liggen, want zij weten waar de politieauto's rijden en hebben overzicht. Dus als er een verdachte situatie is, moet men 112 bellen."

Een gps-systeem op een trekker van een loonbedrijf (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Dekker is het gevoel van onveiligheid en bekeken worden, erg toegenomen door de diefstallen van gps-systemen. Dekker is zelf ook slachtoffer van gps-diefstal geworden. "De eerste maand heeft het best impact. Je bent gevolgd en in de gaten gehouden. Het is intimiderend."

130 leden

De diefstal zorgde ervoor dat het oprichten van een WhatsApp groep in een stroomversnelling kwam. Inmiddels heeft de groep 135 leden. "Ik wil benadrukken dat niet alleen ZLTO-leden in de groep kunnen", zegt Dekker. "We kunnen alle ogen en oren gebruiken. Dus iedereen die in het buitengebied woont en zich betrokken voelt, is welkom."

Overigens werden eind februari in het land twee Litouwse verdachten aangehouden die wellicht met de diefstallen te maken hebben. Of ze met de tientallen diefstallen in Zeeland te maken hebben, wordt nog onderzocht.

De gps-systemen die in de trekkers zitten zijn onmisbaar om nauwkeurig in de landbouw te kunnen werken. Het systeem registreert waar de boer is geweest en waar nog gewerkt moet worden. Bijvoorbeeld als een boer inzaait, onthoudt het systeem precies waar hij dat wel en niet heeft gedaan. Een gps-systeem kost al gauw 10.000 euro.

Landbouwer Mark Verhage uit Oostburg was nog geen slachtoffer van gps-diefstal, maar houdt er wel rekening mee dat dieven ook bij hem komen. "Het is wel wennen om elke keer alle spullen van de trekker af te halen en achter slot en grendel op te bergen."

Geschrokken

Dat deed Verhage tot een jaar geleden nooit. Hij geeft toe er nooit bij te hebben stilgestaan dat gps-systemen zo populair zijn bij criminelen. "Als het dan zo dichtbij komt, is dat best beangstigend." En dus gaat nu iedere keer het gps-systeem van de trekker. "Ook al is het niet optimaal om het telkens erop te zetten en eraf te halen."

De tijd dat niets meer op slot hoeft is voorbij, beseft Verhage. "De schuur moet op slot, de tractor moet op slot, het gps-systeem moet eraf. Het is wel een hele omslag zo. Als je het al die jaren niet hebt hoeven doen, is dat best wennen."

Buurtpreventie

De WhatsAppgroep vindt Verhage een goed idee. "Zie het als een soort buurtpreventie. We helpen elkaar door de omgeving in de gaten te houden. We melden verdachte situaties. De buurman kan iets zien wat jij niet hebt gezien." Zelf heeft hij nog niets gezien. "Maar ik ben wel alerter door de app als ik in de auto rij."

