Voor mensen zonder huisarts: beeldbellen voor eerste zorg op afstand

CZ introduceert chatten en beeldbellen met huisarts (foto: Omroep Zeeland)

Via de app kunnen mensen chatten met een verpleegkundige op een centraal medisch centrum in Tilburg, vergelijkbaar met het eerste telefoontje met de assistent van de huisarts. Blijkt een consult met een huisarts nodig, dan wordt een afspraak ingepland voor beeldbellen met een huisarts. Is er aanvullend lichamelijk onderzoek nodig, dan wordt een fysieke afspraak geregeld met een huisarts of de huisartsenpost in de buurt.

Grote groep heeft geen huisarts

Vanwege het tekort aan huisartsen heeft een grote groep Zeeuwen geen huisarts. De verzekeraar heeft uit declaratie-data kunnen destilleren wie mogelijk geen huisarts heeft. Deze verzekerden krijgen deze week een brief met uitleg over de nieuwe app. Het is onduidelijk om hoeveel mensen het precies gaat. "Wij denken enkele honderden mensen", aldus Edwin Leutscher van CZ.

Hoofdkantoor van CZ in Tilburg (foto: CZ)

CZ werkt al langer aan verschillende digitale technieken om zorg te verbeteren. Het beeldbellen met huisartsen wordt nu versneld ingevoerd, vanwege de coronacrisis.

Via de website medicoo.nl is meer informatie te vinden, waaronder een instructie voor het downloaden van de benodigde app. Voor mensen die niet beschikken over de benodigde digitale vaardigheden, is de CZ Gezondheidslijn beschikbaar: 088-5557333.