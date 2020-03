Huis onbereikbaar door grensafsluiting: 'We zijn gegijzeld in België'

Grensafsluiting Philippine (foto: Omroep Zeeland)

Lilian Overbeeke woont met haar gezin in het buitengebied van Philippine. Om in het dorp te komen rijdt zij altijd via België, de enige verharde weg naar huis. Maar het is nu dus onmogelijk om op die manier naar huis te rijden.

Onverhard pad met diepe putten

Er is één alternatief voor Overbeeke en dat is niet ideaal. "Er loopt wel een paadje via Nederland, maar dat is een zwaar onverhard pad met diepe putten. Daar is eigenlijk niet over te rijden. Niet zo heel handig", vertelt de inwoner van het buitengebied.

Mijn zoontje stond gisteren op het hek om naar België te kijken." Lilian Overbeeke

"Als we via die weg gaan, rijden we heel langzaam over het hobbelpaadje. Een andere optie is heel hard rijden, dan vlieg je er overheen, maar dat is niet zo veilig", grapt Overbeeke. Ze moet er ook niet aan denken om de auto thuis te laten en de fiets te pakken. "We hebben twee kinderen en die krijgen het niet voor elkaar om op de fiets over dat te gaan, het hobbelt te erg."

Gegijzeld in België

Een kleine dertig kilometer verder ondervonden andere Zeeuws-Vlamingen gisteren en vanochtend hetzelfde probleem, meldt een bewoner uit Heikant. De verharde weg waarover hij altijd naar huis rijdt, werd gisteren afgesloten door de Belgische gemeente Stekene. "De Nederlandse bewoners, kunnen de straat niet meer in. We zijn gegijzeld in België', zei hij gistermiddag.

Vanochtend is er iemand van de gemeente Hulst langs geweest en is de blokkade weer weggehaald. De Heikantenaar houdt er rekening mee dat de blokkade verderop in de straat weer terugkomt. In dat geval hoeft hij maar een klein stukje om te rijden.

De wegafsluiting bij Heikant (foto: Gerjan Kraakman)

In het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker trekt Overbeeke de vergelijking met de oorlog. "De hekken staan precies op het punt waar de dodendraad uit de Eerste Wereldoorlog was. Je staat precies op het punt waar het toen ook afgesloten was."

Overbeeke vertelt dat onder de dijk, tussen België en Nederland, nog een vluchttunnel ligt die tijdens de Eerste Wereldoorlog is aangelegd. "Theoretisch gezien zouden we daar onderdoor kunnen, maar dat is ook nogal wat."

Naar België kijken

Van Nederland naar België rijden en weer terug, het was jarenlang vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend dat Overbeeke er nooit bij stil heeft gestaan dat er een grens was. "Mijn zoontje stond gisteren op het hek om naar België te kijken. Er staat een replica van de dodendraad en een wachtershuisje. Je zou denken dat we nu één moeten zijn, maar dat valt best wel tegen."