Horecapersoneel gevraagd om asperges te steken

Asperge-oogst (foto: OZ)

Traditioneel worden in ons land de asperges geoogst vanaf de tweede donderdag van april tot 24 juni, het feest van Sint Jan. De teelt is met name populair op de zandige gronden van Oost-Zeeuws-Vlaanderen, maar je ziet de langgerekte, hoge aspergebedden tegenwoordig ook in andere delen van Zeeland.

De oogst is helemaal handwerk. Met een schepje moeten de asperges één voor één worden gestoken.

Suggestie

"Maak van de nood een deugd", zegt Van der Velde. In het crisisoverleg tussen de Zeeuwse ondernemers en enkele gedeputeerden kwam maandag het probleem van de aspergeoogst aan de orde. Plus de Zeeuwse horeca die bijna geen werk meer heeft. "Ik heb toen de suggestie gedaan om die twee aan elkaar te koppelen. Alleen maar de suggestie, ik ga daar niet over. De sector moet dat zelf regelen. Maar ik denk dat er nog meer bedrijfstakken zijn waar ze met een tekort zitten en bedrijfstakken met een overschot."

Horeca Nederland

"De vraag is gesteld", aldus voorzitter Frank de Reu van Koninklijke Horeca Nederland, "daar gaan we overleg over voeren. Het zal niet voor iedereen geschikt werk zijn."