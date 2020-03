Schoolbestuurders opgelucht: 'We willen leerlingen graag een waardevol diploma geven'

"Het is een noodoplossing, maar de enige oplossing die realistisch is", zegt Piet de Witte van het Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. "We hebben nu iets meer tijd dan we gisteren voorzien hadden. Onze docenten stonden onder een enorme tijdsdruk om de schoolexamens op tijd en onder de huidige omstandigheden te organiseren."

Ouders waren doodsbang

Dat beaamt ook Guus Hagt, voorzitter Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs (ZBO) en rector van Scheldemond en Nehalennia. "Het begon gisteravond echt te wringen toen de maatregelingen werden aangescherpt. Samenscholing werd vanaf nu verboden maar grote groepen leerlingen mochten nog altijd samen een schoolexamen maken. Sommige ouders waren doodsbang dat hun kind mogelijk risico liep." De Witte: "Voor ons was het wel al duidelijk dat het niet meer verantwoord was om schoolexamens af te nemen. We vroegen ons af of we wel veilig bezig waren."

Alle schoolexamens zijn tot nader order uitgesteld. Schoolbestuurders en docenten kijken nu welke examens er kunnen worden omgebouwd zodat ze op afstand kunnen worden gedaan.

Videoverbinding

"Voor de mondelinge examens is dat geen probleem, dat kan aan de hand van een videoverbinding", vertelt De Witte. "Dan is er nog een tussencategorie zoals bijvoorbeeld het vak geschiedenis. Dat zou je, als de vragen dat toe laten, mondeling kunnen afnemen. Lastig zijn de schriftelijke theoretische examens waarbij meerdere bronnen moeten worden gelezen. Hoe we dat gaan doen, dat weten we nog niet. We moeten creatief zijn."

Afstand is moeilijk

Naar school gaan om examen te doen, is lastig. Vooral die anderhalve meter afstand is moeilijk, zegt Vera van der Heijden uit Middelburg.

Praktijkexamens

De praktijkexamens in het vmbo is nog een knelpunt. Hagt: "Meer dan de helft van de beroepsgerichte leerweg is praktijk. De leerlingen die bijvoorbeeld leren voor kok en gastheer/gastvrouw mogen nu niet de dupe worden." Volgens Hagt zou het een oplossing zijn om deze examens verder naar achteren te schuiven of om na de zomer, in overleg met het mbo, een entreetest aan te bieden om te kijken wat het niveau is van de leerling. "Niet met de bedoeling dat ze dan niet kunnen starten maar om ze te geven wat ze nog nodig hebben."

Verdrietig

Hagt is zich er van bewust dat dit voor de leerlingen een behoorlijke impact heeft. "Ze zullen verdrietig zijn om wat hen wordt afgenomen zoals een examenfeest en een vakantie met elkaar. Alles is nu anders. Maar we willen ze wel heel graag een diploma geven dat iets voorstelt, dat waarde heeft en waar ze mee verder kunnen."