Richtlijnen supermarkten verder aangescherpt

Supermarkteigenaar Paul Corbijn (foto: Mark Rijk)

Plastic schermen

Iedere supermarkt heeft nu plastic schermen om, als dat werkbaar is, hun kassamedewerker te beschermen, de zogenaamde kuchschotjes.

Plastic handschoenen

Verplicht voor alle kassamedewerkers. Het is geen keuze meer voor de supermarktketen, dus iedere kassamedewerker draagt ze.

Mondkapjes

Niet verplicht en niet nodig door de afstand van anderhalve meter die mensen moeten houden.

Deurbeleid

Niet meer dan een klant per tien vierkante meter. Supermarkten beperken het aantal karretjes waarmee verplicht gewinkeld moet worden, om te voorkomen dat teveel mensen tegelijk binnen komen. Ook al heb je één product, toch moet je een winkelwagen pakken! In kleinere supermarkten moet met een winkelmandje worden gewinkeld. In het ergste geval kan het zijn dat klanten buiten in de rij moeten wachten, op gepaste afstand van elkaar.

Vakken vullen

Zoveel mogelijk 's avonds vakken vullen. Als overdag bijgevuld moet worden, desgewenst het gangpad tijdelijk afsluiten of een richting maken.

'Afstand houden' op werkkleding

Vakkenvullers dragen aangepaste werkkleding om klanten eraan te herinneren om anderhalve meter afstand te houden. Klanten komen vaak onbewust te dicht in de buurt van supermarktmedewerkers. Supermarktketens kiezen zelf of dat een opvallend hesje is.

Boodschappen op de band. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens supermarkteigenaar Paul Corbijn uit Vrouwenpolder zijn de richtlijnen van het RIVM duidelijk voor de supermarktbranche. "Dat de regels zouden worden aangescherpt is duidelijk", aldus Corbijn. "Niet alle maatregelen konden gelijk worden ingevoerd omdat supermarkten in Noord-Brabant en Limburg voorrang kregen, maar inmiddels zouden alle supermarkten in Zeeland de richtlijnen na moeten leven."

Corbijn merkt dat het thuisbezorgen van boodschappen flink is toegenomen. "Vooral ouderen maken er gebruik van." Andere supermarkten geven ouderen de mogelijkheid tussen 07.00 uur en 08.00 uur apart boodschappen te kunnen doen.

