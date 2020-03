Zeeuwen komen topfit uit deze coronacrisis: elke dag een online sportklas

Sportschooleigenaar Peter maakt video's van zijn sportklassen en plaatst ze online. (foto: Omroep Zeeland)

Peter van de Zande heeft een sportschool in Zierikzee. Hij vindt het jammer dat zijn sportschool moest sluiten, maar had er wel alle begrip voor. "Toen moest ik alleen gaan bedenken hoe ik toch mijn leden kon laten sporten", vertelt hij. "Ik heb het geluk dat mijn zoon videomaker is en nu maken we van elke sportles een video en posten we die op YouTube."

Volgens Van de Zande zijn zijn leden blij met de online sportlessen. "En het is ook nog best wel leuk om te doen", vult hij aan. "Als mijn leden maar tevreden blijven en goed blijven bewegen."

Niet alleen Peter maakt door de coronacrisis een ommekeer naar online. Anne-Marie Lorier heeft begin dit jaar haar eigen sportschool in Middelburg geopend, waar ze ook personal training geeft. "Nu kan dat effe niet face-to-face", vertelt de kersverse sportschooleigenaresse. "Maar we willen niet dat de mensen hier in Middelburg bij de pakken neer gaan zitten en dus maak ik nu vlogs voor ze! Zo kunnen ze toch thuis lekker aan hun gezondheid werken!"

Ook andere sportscholen in Zeeland komen met verschillende initiatieven om de Zeeuwen, tussen het thuiswerken door, in beweging te houden. Sommige sportscholen verwijzen naar een algemene landelijke app die al online sportklassen aanbood en andere sportscholen zijn nog opzoek naar een oplossing voor hun sportieve leden.