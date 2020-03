Bezoekers brengen spullen naar het Adrz in Goes

"Ik verwacht dat de ruim 160 patiënten die nu in het ziekenhuis liggen aan het einde van de week behoefte hebben aan schone kleren", zegt Van Zuilen.

Het idee van de tent is dat patiënten op een veilige manier spullen kunnen uitwisselen met vrienden en familie. "Kantoormedewerkers van het ziekenhuis staan achter de balie, achter glas, om dingen in ontvangst te nemen en weer terug mee naar huis te geven. De spullen die binnenkomen worden aan het einde van de middag door een verpleegkundige bij de patiënt gebracht."

Een bezoeker komt spullen brengen bij de witte tent voor een patiënt van het Adrz ziekenhuis in Goes (foto: Omroep Zeeland)

In sommige gevallen is de tent wel heel handig. "Ik heb zojuist de bril en het gehoorapparaat van mijn vader opgehaald, want hij is verplaatst van het ziekenhuis naar het Gasthuis en daar kwamen we erachter dat hij niet zijn eigen bril en gehoorapparaat had", vertelt een bezoeker. "Hij zit daar nu een beetje onthand. Kan niets zien en niets horen dus ik ben blij dat ik op deze manier zijn spullen naar hem toe kan brengen."

Geen tablets

In eerste instantie was er sprake van tabletcomouters in de tent zodat patiënten en bezoekers even met elkaar konden praten, maar die komen er waarschijnlijk niet. "We zijn er intern mee bezig om patiënten die helemaal niets hebben een tablet te geven, maar het is dan niet de bedoeling dat mensen in de tent gaan skypen. Het is echt bedoeld om spullen te brengen en halen en daarna weer weg te gaan", aldus Van Zuilen.

De ontvangst-tent is dagelijks geopend van 12:00 tot 15:00 uur.

