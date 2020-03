Rescue Vlissingen verplaatst naar 2021

Drukte bij elfde editie van Rescue Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Rescue, het grootste hulpverleningsevenement van Nederland, werd tot nu toe om het jaar gehouden op en rond de Vlissingse boulevard. De voorlopig laatste keer was in augustus 2018 en trok tienduizenden bezoekers.

De voorbereiding voor de editie 2020 met het thema ' Hart voor de hulpverlening' was al begonnen, maar wordt nu tijdelijk stilgezet. Volgens de organisatie ontbreekt het de vrijwilligers aan tijd omdat ze zich al dag en nacht inzetten voor de bestrijding van het coronavirus.

Vrijwilligers

Woordvoerder Dennis Castel noemt de onzekerheid door de coronacrisis als belangrijkste reden om het evenement af te gelasten. Weliswaar stond Rescue pas gepland op 28 juli, toch schat de organisatie in dat het geen zin heeft om de gok te nemen. "We werken met honderden vrijwilligers. Stel dat Rescue tegen die tijd zou mogen doorgaan, dan is de kans aanwezig dat slechts de helft beschikbaar is. Veel zorgmedewerkers werken nu keihard om de coronacrisis in te dammen. Hoe de situatie in juli eruit ziet is gewoonweg niet in te schatten."

Uitstel, geen afstel

De organisatie benadrukt dat het gaat om uitstel, niet om afstel. Een exacte datum voor 20212 is nog niet bekendgemaakt.

