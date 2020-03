Hoe reilt en zeilt het bij de daklozenopvang tijdens de coronacrisis?

Een nieuwe eenpersoonskamer in Het Witte Huis (foto: Emergis)

Teamleider Thijs van Damme spreekt van geluk dat de verbouwing van de nachtopvang net voor de coronacrisis klaar was. "De grootste verandering is dat de tweepersoonskamers zijn veranderd in eenpersoonskamers. Dat was om meer veiligheid en rust te bieden, maar is met de maatregelen van nu natuurlijk ook een uitkomst."

Nachtopvang zit vol

De tien kamers in de nachtopvang zijn op dit moment allemaal gevuld. "Normaal kunnen daklozen zich dagelijks om 17.00 uur aanmelden voor de bed-, bad- en broodvoorziening, maar nu zijn de slaapplaatsen bezet met een vaste groep mensen. Anders is het bijna niet te doen met hygiënemaatregelen."

Volgens Van Damme hebben er in Vlissingen nog geen daklozen noodgedwongen op straat hoeven slapen. "Vorige week waren er twee voor wie we geen plek hadden, maar de een kon tijdelijk in een auto slapen en de ander bij een vriend. Maar door doorstroming van anderen heeft nu iedereen een plek."

Ook in Het Witte Huis hangen posters met de maatregelen van het RIVM (foto: Emergis)

De verbouwing van de nachtopvang was bijna klaar, maar net niet helemaal. "Ze waren nog bezig met de toiletten. Maar ik heb alle bouwlui naar huis gestuurd. Ik wil zo weinig mogelijk mensen hier. We werken zelf ook met minimale bezetting."

'Er wordt nog samen tv gekeken'

Ondanks alle coronamaatregelen blijft sociale omgang juist voor daklozen belangrijk. "In onze huiskamer wordt nog steeds tv gekeken of een kopje koffie gedronken, maar niet met dertig man tegelijk. Alleen in kleine groepjes."

Lees ook: