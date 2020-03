Stoepkrijten fleurt Zeeland op met hoopvolle boodschap

Stoepkrijten in Tholen (foto: Martine van de Velde)

Martine van de Velde strooide samen met haar kinderen hartjes in de Thoolse straten. Zij roept op om vooral voor ramen van verzorgingshuizen een kunstwerk te maken, nu deze allemaal zijn afgesloten voor de buitenwereld.

Tekening in Goes (foto: Marijke Vanhommerig (Marijke Tekent) uit Goes)

Ze kwam op het idee door Marijke Vanhommerig uit Goes, die eerder al een prachtige tekening had gemaakt op straat. Ze hoopt dat mensen nu in deze lastige tijden goed voor elkaar zorgen. Ook heeft ze al een tekening gemaakt met dat we sterk moeten zijn met elkaar. Maar met gepaste afstand.

Krijttekening in Goes: Stronger together (but 1,5 m apart) (foto: Marijke Vanhommerig (Marijke Tekent) uit Goes)

In veel Zeeuwse dorpen en steden zijn vooral kinderen volop aan de slag om de straten vol te kalken. Toch werd twee jaar geleden bekend dat krijten op de openbare weg eigenlijk niet mag.

Eigenlijk is het verboden

In Zeeuwse gemeenten staat in de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) dat het verboden is om met krijt op de openbare weg te tekenen. In alle gemeenten is stoepkrijten op die manier verboden. Maar de kans dat je er een boete voor krijgt is klein.

Ook in 's-Heerenhoek werd de straat opgefleurd. (foto: Sonja)

