Middelburg verduurzaamt monumenten met twee ton van Europa

De eigenaren van monumentale panden zijn blij met het project. Want doordat Middelburg is ingestapt kon er met het budget van bijna tweehonderdduizend euro een zogeheten Duurzame Monumenten coach (DUMO) worden betaald.

Dat is Bernard Vercouteren geworden. Hij heeft ervaring vanuit zijn vakgebied met vergunningen en aanbestedingen. "Ze hebben een plan en ik zorg voor de vergunningen, de aanbesteding en controle bij de uitvoering. Allemaal zaken waar veel mensen tegenop zien."

Enkel glas

Bij verduurzamen komen namelijk veel regels kijken. Het aanzicht mag namelijk niet worden aangetast. en dus moet er gezocht worden naar creatieve oplossingen. Zoals bij de familie Siebum. "Wij hebben 42 ruiten met monumentaal enkel glas. Normaal dubbelglas past eigenlijk niet in de huidige sponning", zegt eigenaar Bram Siebum.

Bernard Vercouteren ging op zoek naar een alternatief. Speciaal dubbelglas voor monumenten. "Dat is tien millimeter dik. Normaal is dubbelglas twintig millimeter dik. De binnenkant is strak glas en de buitenkant is gebobbeld zoals een oude ruit. Dat hoort in een gevel van een monumentenpand te zitten."

Ook eigenaar Rutger Batenburg is in principe positief. "Het zijn ingewikkelde procedures. Zeker als je daar niet in thuis bent. Dan heb je eigenlijk behoefte aan iemand die er heel veel mee te maken heeft."

Maar hij laat ook een kritische noot horen. Zijn pand werd als een van de eersten verduurzaamd en is inmiddels klaar. Toch blijkt het allemaal nog niet even soepel te lopen voor andere eigenaren. "Aanvankelijk leek het zo te zijn dat er na mij snel toestemming zou worden verleend, maar nu hoor ik geluiden dat dit lijkt in te zakken."

'Drie stappen vooruit, anderhalve terug'

Vercouteren bevestigt dat. "Het is altijd drie stappen vooruit, anderhalve terug. Het gaat niet in een lineaire lijn." Toch is het volgens hem wel de bedoeling dat dit project ertoe leidt dat eigenaren straks sneller een vergunning krijgen om te verduurzamen. Zijn ervaringen en werkwijze koppelt Bernard Vercouteren terug naar de gemeente Middelburg.

Ook andere gemeenten kijken met interesse naar dit project, maar geven aan dat dit zonder een dergelijke subsidie bij hen niet mogelijk is. Zo zegt een ambtenaar van de gemeente Schouwen-Duiveland: "Gelet op de huidige financiële situatie zie ik dat in de nabije toekomst niet gebeuren."

Uiteindelijk moet de gemeenteraad van Middelburg beslissen of zij dit project qua financiën ook zelfstandig kan voortzetten.