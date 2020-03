Ook inbrekers houden rekening met corona

Kennelijk blijven ook inbrekers vaker thuis (foto: Omroep Zeeland)

Sinds de regering op 15 maart strenge maatregelen nam en veel mensen thuis zijn gaan werken hebben ook de inbrekers hun conclusie getrokken. Er waren twee inbraakpogingen (Kwadendamme en Zaamslag) en vier geslaagde inbraken (Yerseke, Vlissingen, Kamperland en Oostburg). In dezelfde periode in maart 2019 waren er in heel Zeeland achttien inbraken.

"Het was ons ook al opgevallen," zegt woordvoerder Alwin van de politieregio Zeeland-West-Brabant, "mensen blijven massaal thuis en dat heeft ook effect op de criminaliteit."

Hoe het staat met inbraken in andere gebouwen in Zeeland, zoals bijvoorbeeld bedrijfspanden, kan de politie op dit moment niet zeggen. Door de crisis is er geen mankracht over om dit soort statistiek voor Zeeland uit te rekenen. Maar alle woninginbraken, per postcode, kunnen dagelijks door iedereen gevolgd worden op de politiewebsite.