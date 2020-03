Partijen willen snel plan voor miljoenenstrop gemeente Veere

De kans is groot dat de gemeente Veere het, net als de rest van Zeeland, zonder het overgrote deel van de toeristen moet doen de komende tijd. Een flinke strop voor ondernemers, maar ook voor de gemeente. "Ik weet het bedrag niet exact, maar het gaat om vijf tot zes miljoen minder inkomsten", zegt Ad Maris van SGP/ChristenUnie.

'Toeristen komen niet'

Zijn partij heeft samen met de VVD en de lijst Van Kervinck naar aanleiding daarvan vragen gesteld. "We moeten snel kijken hoe we dit op gaan vangen. De begroting is groot, dus het kan op vele punten, maar we moeten snel keuzes maken. We kunnen er wel van uitgaan dat de toeristen niet gaan komen."

Ad Maris SGP/ChristenUnie (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren pleitte Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voor een sluiting van campings en vakantiehuizen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat is nu nog alleen een advies. "We doen een beroep op de morele plicht van ondernemers", zegt burgemeester Rob van der Zwaag van de gemeente Veere daar namens de VRZ over.

'Kom niet naar Zeeland'

De veiligheidsregio is vandaag in Duitsland ook begonnen met een campagne om mensen op te roepen vooral niet naar Zeeland te komen. Daar blijft het waarschijnlijk niet bij. De verwachting is dat er nog deze week een verplichting komt voor campings en vakantiehuizen om dicht te gaan of te blijven.

Volgens Van der Zwaag legt de komst van toeristen nu een te grote druk op de Zeeuwse zorg. Niet alleen wat betreft corona, maar ook voor reguliere zorg.

Misschien alleen Nederlandse toeristen?

Overigens kan Maris zich ook nog een scenario voorstellen waarin er wel toeristen komen, of alleen uit Nederland. "Toeristen kunnen ook anderhalve meter afstand houden en vakantiehuisjes staan verder uit elkaar dan bijvoorbeeld flats. Er moet dus wel goed gekeken worden of het echt nodig is om alle toeristen te weren. Misschien kunnen we, als de grenzen dicht zijn, bijvoorbeeld alleen Nederlandse toeristen ontvangen", zegt Maris hoopvol.