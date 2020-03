Ondanks alle maatregelen, amper rijen voor de winkels

"De klanten zijn super loyaal, eigenlijk gaat het buitengewoon goed", vertelt de Vlissingse supermarktmanager Jack van Oers. Rijen stonden er nog niet voor zijn winkel vandaag. Ook in de weekenden, wanneer het wat drukker is, zal waarschijnlijk iedereen gelijk naar binnen kunnen. "Er is hier binnen plaats voor ongeveer 300 mensen. Ook op de drukke dagen komen wij daar niet aan", zegt Van Oers.

Ondernemingsorganisaties en het Ministerie van Economische Zaken maakten vanmiddag een nieuw protocol bekend voor winkeliers. De maatregelen zijn bedoeld om de gevolgen van het coronavirus te beperken. In het protocol staan de volgende maatregelen: Winkel zoveel mogelijk alleen

Betaal met pin of mobiel

Houd 1,5 meter afstand

Volg de aanwijzingen van medewerkers op. Alle winkels in Nederland die open zijn, krijgen een poster met de bijbehorende 'spelregels'.

Ook in de binnenstad van Middelburg was het rustig vandaag. Bij veel winkels is op de gevels te zien hoeveel personen er maximaal naar binnen kunnen. Alleen bij de populaire kaaswinkel op de Dam was een wachtrij buiten. "Het is wel een beetje apart om mee te maken om buiten te wachten. Ik ben er wel mee eens hoor en er is een zonnetje dus het valt mee", zegt een van de bezoekers.