Hulp nodig of hulp bieden? Plak een rode of groene poster tegen je raam

Poster corona in Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad (foto: Omroep Zeeland)

Wie het vandaag verspreide Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad openslaat, kan er niet omheen. Op pagina drie staat een grote rode poster met daarop de tekst 'Ik kan wel wat hulp gebruiken, bel me op...' en dan een vak om je telefoonnummer in te vullen.

Aan de andere kant, op pagina vier, vind je een groene poster. 'Ik kan je helpen, bel me op dit nummer...' Wie wil kan de pagina uitknippen en tegen z'n ruit aanplakken. De kant is afhankelijk van of je hulp nodig hebt of wil bieden.

Bij een miljoen Nederlanders in de bus

De poster is via verschillende streekmedia onder zo'n miljoen Nederlanders verspreid. Het idee begon een stuk kleiner. "Ik woon in een klein dorpje in Drenthe. Onze buren zijn wat ouder, dus hadden we een briefje in de bus gedaan: 'als we kunnen helpen, bel ons'", vertelt Martijn ten Pas uit Eext.

"Toen ontstond op maandag op werk het idee: moeten we daar niet wat meer mee?" Ten Pas werkt bij een drukwerkbedrijf. "Daar is de poster uit ontstaan." Door een donatieactie kon de poster op grote schaal verspreid worden.

Wie het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad niet krijgt, maar de poster toch op z'n ruit wil plakken, kan die gratis bestellen op de website van #samensterktegencorona.

Deze brief werd gisteren in de Componistenbuurt in Hulst verspreid. (foto: Harri√ętte Clyncke)

Een soortgelijk idee werd gisteren ook in de Componistenbuurt in Hulst verspreid. Buurtbewoners kregen een rood en groen papier in de bus met de uitleg: 'Kijk om je heen, zie je een rood papier achter iemands ruit, bel aan, hou afstand en vraag hoe je kan helpen.'