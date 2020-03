Huizenmarkt optimistisch over corona: het is nu geen 2008

Huizenmarkt ongevoelig voor corona (foto: Omroep Zeeland)

Daarmee is de makelaardij een van de weinige branches die vooralsnog ongevoelig is voor het coronavirus. Er is geen stormloop op huizen en de markt stort ook niet in.

Geen noodzaak

Van Hoeve voorziet in de toekomst net zomin een crisis op de huizenmarkt. "Er is geen noodzaak om te verkopen. Het is geen 2008, toen veel mensen de hoge hypotheek niet meer konden opbrengen. Dat gaat ook niet gebeuren. De verkoper kan gewoon wachten tot zijn prijs wordt betaald. En die wordt ook betaald."

'"Maar we houden ons aan de beperkingen. Alle bezichtigingen doen we met maximaal twee mensen. Als er meer mensen meekomen, dan moeten die buiten wachten", vertelt Van Hoeve.

Appartementen (foto: Jan Albregtse)

Van Hoeve: "Maar ik moet zeggen dat het heel veel meevalt. De gerichte groep kijkers, de mensen die van plan zijn op afzienbare termijn te verhuizen, die komt wel en de normale verkoop gaat dus door. Maar je hebt altijd een groep mensen die eigenlijk niet dringend wil verhuizen. Die komen gewoon eens kijken en dat is nu wel minder."

Hypotheekaanvragen

Er worden wel extra veel hypotheekaanvragen gedaan bij de Hypotheekshop, meldt de website Vastgoedmarkt.nl. Vorige week werden er landelijk 15.000 hypotheekaanvragen gedaan bij de Hypotheekshop het op een na hoogste weekcijfer ooit in de historie van dit bedrijf.

Alleen in 2016 was het een keer hoger. De hypotheekverstrekker veronderstelt dat veel mensen aan het voorsorteren zijn op een eventuele renteverhoging. Die is er nog niet, maar er kwamen vorige week berichten in de media dat de rente wel eens omhoog zou kunnen gaan.