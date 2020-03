HZ wacht kabinetsbesluit niet af en blijft dicht tot 1 juni

De HZ University of Applied Sciences in Middelburg (archief) (foto: HZ University of Applied Sciences)

In een brief aan studenten en docenten schrijft de HZ dat het besluit om de HZ gesloten te houden is genomen vanwege de maatregelen van het kabinet om evenementen en samenkomsten tot 1 juni te verbieden. "Vanuit hogescholen en universiteiten in Nederland is met dit besluit onduidelijkheid ontstaan wat voor gevolgen dit heeft voor onderwijsactiviteiten', schrijft het College van Bestuur van de HZ in de brief.

Premier Mark Rutte kondigde vanavond aan dat de maatregelen die gelden tot 6 april pas 31 maart geëvalueerd worden. Daar valt ook het besluit over het weer openen of gesloten houden van de scholen onder. Volgens John Dane, voorzitter van het College van Bestuur van de HZ, komt dat besluit te laat. "Wij wilden daar niet op wachten", aldus Dane.

Onderwijs op afstand

Het besluit om de HZ voorlopig dicht te houden, betekent dat studenten langer onderwijs op afstand krijgen. De HZ is bezig om in kaart te brengen welke tentamens er afgenomen zouden worden tussen nu en 1 juni en welke tentamens eventueel digitaal afgenomen kunnen worden. De hogeschool hoopt te voorkomen dat studenten door het besluit studievertraging oplopen. "Maar dat durf ik op voorhand niet te zeggen", aldus John Dane.