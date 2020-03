Eerste paardencrematorium voor Zeeland

Zo'n twee jaar geleden is John van der Heijden, samen met zijn vrouw gestart met Dierencrematorium Zeeland. "In het begin cremeerden we alleen huisdieren. Maar de wens was al wel aanwezig om uiteindelijk ook paarden en pony's te kunnen cremeren."

Cremeren

De werkwijze is anders dan bij het cremeren van een hond of kat. Het paard of de pony wordt nadat het is overleden opgehaald met een brancard en per trailer naar het crematorium vervoerd. Daar wordt het dier vanaf de brancard in de oven getakeld met behulp van een vorkheftruck.

Een askist

Er blijft bij een 'gemiddeld' paard zo'n 27 liter as over. De as kan in zijn geheel worden overhandigd aan de eigenaar in een 'askist'. "Maar ze kunnen er ook voor kiezen om een klein beetje van de asresten als herinnering te bewaren." zegt Van der Heijden. "De rest wordt dan door ons uitgestrooid."

Het is toch een beetje mijn kind" Ruiter Tattjana Baas

Een complete ceremonie is niet gangbaar bij het cremeren van dieren en iin Koudekerke ook niet mogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat mensen geen afscheid kunnen nemen van hun paard of pony.

Van der Heijden: "Eigenaren kunnen ervoor kiezen om bij het hele proces aanwezig te zijn en dus ook bij de crematie." Maar ze kunnen er ook voor kiezen om afscheid te nemen als het dier wordt opgehaald of voordat het dier in de oven wordt getild. Er zijn allerlei mogelijkheden, waarbij rekening wordt gehouden met de wens van de klant. "Ons doel is dat mensen op een zo humaan mogelijke manier afscheid kunnen nemen van hun dier."

Paarden van De Kroo Ruitersport (foto: Omroep Zeeland)

Het cremeren van paard of pony is wel duurder dan de andere opties die mensen hebben als hun dier is doodgegaan. Een destructiebedrijf bijvoorbeeld kost zo'n vijfhonderd euro. Een paard laten slachten levert het zelfs geld op, terwijl het cremeren zo'n duizend euro kost. "Er hangt dus wel een prijskaartje aan en eigenaren moeten voor zichzelf de afweging maken of ze dit bedrag ervoor over hebben."

Het paardencrematorium in Koudekerke (foto: Omroep Zeeland)

Manegehouder Martin de Kroo uit Nieuw- en Sint Joosland vindt het paardencrematorium een mooi initiatief. "Het is fijn dat, wanneer je ervoor kiest om je paard te laten cremeren, dit nu ook in Zeeland mogelijk is. In het verleden zijn er al meerdere pogingen ondernomen, maar dat bleek elke keer niet haalbaar."

Kostenplaatje

Ondanks dat hij het initiatief een warm hart toedraagt weet hij nog niet of hij er in de toekomst gebruik van gaat maken. "Ik zal elke keer wanneer er een paard komt te overlijden op de manege een afweging maken. Want hoe je het ook bekijkt, het heeft uiteindelijk ook met het kostenplaatje te maken."

Ze zien het als huisdier

Hij kan zich wel voorstellen dat paardeneigenaren ervoor kiezen om hun paard of pony te laten cremeren. "Als je zo'n twintig jaar voor je pony hebt gezorgd of je hebt met je paard allerlei prijzen gewonnen, dan begrijp ik de keuze. Deze mensen hebben namelijk een band opgebouwd met hun dier en de meesten zien het daarom ook als een huisdier, net zoals bij een hond of kat."

Tattjana Baas met Americano (foto: Omroep Zeeland)

Ruiter Tattjana Baas is ook erg enthousiast over het paardencrematorium. "Mijn 5-jarige hengst Americano betekent heel veel me. Hij is mijn grote vriend waarmee ik mijn hobby deel. Daarnaast is rijden ook mijn uitlaatklep." Omdat Americano nog erg jong is, staat Baas niet vaak stil bij het feit dat haar paard ooit komt te overlijden. "Er zijn natuurlijk meerdere opties, zoals het laten slachten, maar nu ik weet dat er in Zeeland een paardencrematorium is, ga ik het zeer zeker overwegen. Het is toch een beetje mijn kind."