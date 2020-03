Goedemorgen! Huizenmarkt optimistisch en hesjes

Hogere prijzen voor Zeeuwse huizen (foto: Omroep Zeeland)

De huizenbranche gaat nog gewoon door, maar dat is een van de zeldzame sectoren die ongevoelig is voor de coronacrisis. Dat zegt in ieder geval voorzitter Hendrik van Hoeve van de Zeeuwse afdeling van de NVM, de makelaarsvereniging.

Hesjes

De drukkerij van Johan Capello in Heinkenszand doet door de corona goede zaken met de verkoop van hesjes, bedrukt met een tekst om mensen erop te wijzen dat ze anderhalve meter afstand moeten houden. Dat maakt weer wat goed, want door de coronacrisis krijgt hij een stuk minder 'gewone opdrachten'.

Lintjesregen 2018 (foto: Omroep Zeeland)

De lintjesregen wordt dit jaar anders dan alle andere jaren. De traditionele geheimzinnigheid, het verzinnen van smoezen om iemand naar een gemeentehuis te lokken....dat is er allemaal niet bij. De Kanselarij der Nederlandse Orden laat weten dat burgemeesters op 24 april bellen met de nieuwe ridders en dat het opspelden van de onderscheidingen later nog wel komt.

Het paardencrematorium in Koudekerke (foto: Omroep Zeeland)

Is er dan alleen maar iets te melden over corona? Nee hoor, er zijn ook andere zaken. Zo gaat het vandaag ook over het eerste paardencrematorium van Zeeland. Toch al bedroefde eigenaren hoeven er de provincie niet meer voor uit: ze kunnen terecht in Koudekerke.

En natuurlijk gaat het ook weer over het weer:

De zon is er weer heel goed bij vandaag; het is helder en zonnig met een klein beetje hoge bewolking. De wind is matig uit oost tot noordoost, vanmiddag aan zee af en toe vrij krachtig, windkracht 5. Het begint natuurlijk weer vrij koud met 0 tot 4 graden, de maximumtemperatuur is vanmiddag 10 tot 12 graden.