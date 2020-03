Raadslid en fotograaf Carel Bruring (62) overleden

Carel Bruring (foto: onbekend)

Bruring was sinds 2006 raadslid van de Goese gemeenteraad en daarmee het langstzittende gemeenteraadslid in Goes. Hij kondigde in februari zijn afscheid aan, vanwege gezondheidsklachten.

Naast raadslid was Bruring ook bekend als fotograaf. Hij legde verschillende evenementen in en rond Goes op de gevoelige plaat.

Verhuizing

Samen met zijn vrouw Manda Heddema zou hij verhuizen naar Driebergen waar zij onlangs een nieuwe boekenwinkel had overgenomen. Heddema was tot 2019 eigenaar van boekhandel De Koperen Tuin in Goes.

