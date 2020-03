'Oma tuin' met brandend hart voor raam kleinkinderen die ze vijf weken niet heeft gezien

De kleinkinderen kijken vanachter het raam naar 'oma tuin' en haar brandend hart (foto: Marianne Menheere)

Ze was namelijk wekenlang ziek en vertoond symptomen die overeen kwamen met een besmetting met het coronavirus. Of ze daadwerkelijk dat gevaarlijke virus heeft opgelopen of een ander griep- of verkoudheidsvirus weet ze niet. Ze is inmiddels wel aan de beterende hand, maar uit voorzorg wilde ze niet bij haar kleinkinderen op bezoek. "Je wil ze niet besmetten!"

Liefde is er niet minder om

Omdat ze haar dochter, schoonzoon en kleinkinderen ontzettend mist, wilde ze aan hen laten merken dat ze elkaar misschien niet fysiek kunnen ontmoeten, maar dat de liefde er niet minder om is. Daarom besloot ze dit hart met brandende kaarsjes voor hun raam te houden.

Op het hart staan de namen van haar dochter, schoonzoon en kleinkinderen (foto: Marianne Menheere)

Ze koos expres voor een tijdstip waarop er weinig mensen op straat aanwezig zijn, om te voorkomen dat ze anderen zou kunnen besmetten, namelijk: etenstijd. Dan zitten mensen aan het avondmaal en lopen ze niet over straat. Ook droeg Menheere handschoenen en een mondkapje, om te voorkomen dat ze anderen besmet.

Risicogroep

Zelf is ze vooral ook erg blij dat ze weer aan de beterende hand is. Ze zit namelijk wat het coronavirus betreft in de risicogroep; ze heeft een auto-immuunziekte, artritis en schildklierproblemen. Mensen met andere aandoeningen lopen meer kans op complicaties bij besmetting met het coronavirus en lopen meer risico om eraan te overlijden.