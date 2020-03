Zanger Herman de Brock zit vast in India; 'Je kan zelfs geen eten kopen'

Familie De Brock in India (foto: Familie De Brock)

India is in lockdown voor drie weken. Dat betekent dat niemand de straat op mag. Volgens Herman treedt de politie hard op om te zorgen dat de bevolking het naleeft. "De agenten slaan je met bamboestokken als je op straat of het strand komt."

'Steeds angstaanjagender'

"Het wordt moeilijk om aan eten te komen", legt Herman uit. Restaurants zijn dicht en ook mag hij niet naar een winkel om eten te kopen. "We halen nu illegaal eten bij een restaurantje in de buurt dat stiekem kookt, anders zouden we nu helemaal niks hebben. Het is een steeds meer angstaanjagende situatie, want niemand weet of er genoeg eten en drinken is voor drie weken."

Freedom van Herman Brock jr

Herman de Brock is beter bekend als Herman Brock jr. De countryzanger heeft verschillende platen uitgebracht en speelt op festivals door heel de Benelux. Zijn nummer 'Freedom' kwam vorig jaar hoog binnen in de Zeeuwse Top 40.

Terugvlucht?

De lockdown duurt zoals het er nu naar uitziet tot 14 april. Er rijden geen bussen of taxi's. De familie uit Terneuzen vreest dan ook dat de geplande terugvlucht op 9 april niet gaat lukken.