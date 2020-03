'Alleen vakantieparken en campings dicht heeft geen zin, sluit dan de hele sector'

Camping Westhove in Domburg is nu nog gesloten (foto: Omroep Zeeland)

Provoost, zelf manager bij vakantiepark Hof van Zeeland in Heinkenszand, begrijpt dat de Veiligheidsregio Zeeland toeristen wil weren om zo de ziekenhuiszorg te ontlasten tijdens deze coronacrisis, maar hij is dus wel van mening dat ze dat dan breder moeten trekken dan alleen vakantieparken en campings. Provoost is ook bang dat dagjestoeristen blijven komen, als je parkeerterreinen en strandhuisjes niet ook afsluit.

Hij vreest wel voor de financiële gevolgen van zo'n maatregel. "Liever heb ik uiteraard dat dat helemaal niet nodig is", zegt hij.

Wel of niet annuleren?

Hij ziet en hoort nu al dat heel veel recreatieondernemers te maken hebben met vakantiegangers die hun verblijf willen annuleren. "De sector wil het liefst de gasten de mogelijkheid geven om op een ander tijdstip alsnog hun vakantie hier te kunnen vieren. Al zijn ze dat niet verplicht. Gasten die nu willen annuleren doen dat op eigen risico." Ook vraagt Provoost zich af hoe de verliezen gecompenseerd gaan worden voor de recreatieondernemers.

De Veiligheidsregio Zeeland vergadert vandaag met andere veiligheidsregio's over welk besluit er genomen gaat worden over de toeristensector. De verwachting is dat daar vanavond of morgen meer duidelijkheid over komt. Ondertussen is er een reclamecampagne van start gegaan in Duitsland om toeristen op te roepen niet naar Zeeland te komen. Een anti-reclamecampagne dus eigenlijk.